İstanbulspor, Bosna Hersekli futbolcu Denis Kovacevic'i renklerine bağladı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Bosna Hersekli futbolcu Denis Kovacevic'i kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Bosna Hersekli futbolcu Denis Kovacevic'i kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Denis Kovacevic. Genç oyuncumuz, başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan sözleşmeye imzasını attı." ifadeleri kullanıldı.
19 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak ülkesinin Zeljeznicar takımında forma giydi.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor