İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor Maçının İlk Yarısı 1-0 İstanbulspor'un Üstünlüğüyle Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İstanbulspor'un golü Ethemi'den geldi.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Murat Altan
İstanbulspor : Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin, Losshaj, Muammer Sarıkaya, Ethemi, Mamadou, İbrahim Yılmaz
Bitexen Antalyaspor : Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Jhezkel, Larsson, Streek, Buksa
Gol: Dk. 26 Ethemi ( İstanbulspor )
Sarı kart: (Dk. 37 Erdal Rakip) ( Antalyaspor )
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
21. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Buksa topu kafayla kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
26. dakikada İstanbulspor'un golü geldi. Hızlı gelişen atakta Mamadou'nun içeri çevirdiği topu Ethemi altı pas önünde düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0
Mücadelenin ilk yarısını İstanbulspor 1-0 önde tamamladı.