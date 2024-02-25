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İstanbulspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 43 puan ve averajla 4. sırada yer aldı. Oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 6'sında berabere kalan, 17'sinden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise haftaya 12 puanla 20'nci ve son basamakta girdi. Sarı-siyahlı takımın cezası nedeniyle 3 puanı silindi. Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı karşılaşmada İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

İLK 11'LER

İstanbulspor; Alp Arda, Okan, Modestas, Coly, Ali Yaşar, Sambissa, Loshaj, Kenio, Mendy, Emir Kaan, Emrehan.

Beşiktaş; Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Trendyol Süper Lig İstanbulspor Beşiktaş Spor Haberler

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