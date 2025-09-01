İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

1. Lig Kulüpler Birliği ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette Türk futboluna katkı sağlayacak projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

1. Lig Kulüpler Birliği ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TFF'nin açıklamasına göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki görüşmede güncel gelişmeler ve Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Sarıalioğlu, ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu'na forma hediye etti ve çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
500
