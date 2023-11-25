İstanbulspor-Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Hüseyin Aylak

İstanbulspor : Jensen, Duhaney, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Kenio, Emir Kaan Gültekin

Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz, Matondo, Dele-Bashiru, Lamkel Ze, Strandberg, Dadashov

Gol: Dk. 26 Loshaj ( İstanbulspor )

Sarı kart: Dk. 21 Ghoulam (Atakaş Hatayspor )

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan İstanbulspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Atakaş Hatayspor gole çok yaklaştı. Soldan gelişen atakta Ghoulam'ın derinlemesine pasıyla savunma arkasında topla buluşan Ömer Faruk Beyaz'ın şutunda, kaleci Jensen ayağıyla gole engel oldu.

26. dakikada İstanbulspor öne geçti. Vorobjovas'ın savunma arkasına gönderdiği uzun topu, Hatayspor savunmasında Cengiz Demir kontrol edemedi. Topu çelen Emir Kaan Gültekin'in şutu, kaleci Erce Kardeşler'den döndü. Sağ çaprazda Kenio'nun vuruşunda da direkten dönen meşin yuvarlağı kontrol eden Loshaj, topu ağlarla buluşturdu: 1-0

45. dakikada Hatayspor gole bir kez daha yaklaştı. Sol kanattan Ghoulam'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Strandberg'in gelişine yaptığı röveşata vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.