İstanbulspor, Antalyaspor'un Senegalli futbolcusu Alassane Ndao'yu kadrosuna kattı
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İstanbulspor, Antalyaspor'un 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alassane Ndao'yu kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.
İstanbulspor, Antalyaspor'un Senegalli futbolcusu Alassane Ndao'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
İstanbulspor, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Suudi Arabistan takımlarından Al-Ahli'de geçiren Antalyaspor'un 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alassane Ndao'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbulspor ailesine hoş geldin Alassane Ndao" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor