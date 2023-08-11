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İstanbulspor, Antalyaspor'un Senegalli futbolcusu Alassane Ndao'yu kadrosuna kattı

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İstanbulspor, Antalyaspor'un 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alassane Ndao'yu kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

İstanbulspor, Antalyaspor'un Senegalli futbolcusu Alassane Ndao'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

İstanbulspor, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Suudi Arabistan takımlarından Al-Ahli'de geçiren Antalyaspor'un 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alassane Ndao'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbulspor ailesine hoş geldin Alassane Ndao" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Suudi Arabistan İstanbulspor Antalyaspor Spor Haberler

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