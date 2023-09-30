Haberler

İstanbulspor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada sağ taraftan Larsson'un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Buksa'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanın döndü.

26. dakikada sol taraftan Mamadou'nun uzun pasında ceza sahası içi kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi'nin tek vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Murat Altan

İstanbuspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin, Loshaj, Muammer Sarıkaya, Ethemi, Mamadou, İbrahim Yılmaz

Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Vorobjovas, Sambissa, Vefa Temel, Rroca, İzzet Topatar, Traore, Laurentino

Teknik Sorumlu: Olcay Demir

Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel, Larsson, Streek, Buksa

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Safuri, Erdoğan Yeşilyurt, Milosevic, Mert Yılmaz, Mustafa Erdilman, Holtmann, Bytqi, Assombalonga

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gol: Ethemi (dk. 26) (İstanbulspor)

Sarı kart: Erdal Rakip (Antalyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig İstanbulspor Antalyaspor Futbol Spor Haberler

title