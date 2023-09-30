İstanbulspor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada sağ taraftan Larsson'un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Buksa'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanın döndü.
26. dakikada sol taraftan Mamadou'nun uzun pasında ceza sahası içi kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi'nin tek vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Murat Altan
İstanbuspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin, Loshaj, Muammer Sarıkaya, Ethemi, Mamadou, İbrahim Yılmaz
Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Vorobjovas, Sambissa, Vefa Temel, Rroca, İzzet Topatar, Traore, Laurentino
Teknik Sorumlu: Olcay Demir
Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel, Larsson, Streek, Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Safuri, Erdoğan Yeşilyurt, Milosevic, Mert Yılmaz, Mustafa Erdilman, Holtmann, Bytqi, Assombalonga
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Gol: Ethemi (dk. 26) (İstanbulspor)
Sarı kart: Erdal Rakip (Antalyaspor) - İSTANBUL