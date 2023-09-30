İstanbulspor, Antalyaspor'a mağlup oldu
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçta atılan goller ve sarı kartlar da yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın içeri çevirdiği topa ceza sahası girişinden Buksa'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
60. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın yaptığı ortada ön direkte Buksa, kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
81. dakikada Muammer Sarıkaya'ya yaptığı baskı sonucu topun sahibi olan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Jensen kornere çeldi.
84. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Muammer Sarıkaya'nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Leite kornere çeldi.
Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Murat Altan
İstanbuspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin (Traore dk. 46), Losshaj (Rroca dk. 70), Muammer Sarıkaya (Eslem Öztürk dk. 88), Ethemi (Jackson dk. 88), Mamadou (Sambissa dk. 78), İbrahim Yılmaz
Yedekler: Alp Arda, Vorobjovas, Vefa Temel, İzzet Topatar
Teknik Sorumlu: Olcay Demir
Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel (Erdoğan Yeşilyurt dk. 70), Larsson (Bytqi dk. 70), Streek (Bahadır Öztürk dk. 84), Buksa (Assombalonga dk. 90+2)
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Safuri, Milosevic, Mert Yılmaz, Mustafa Erdilman, Holtmann
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Ethemi (dk. 26) (İstanbulspor), Buksa (dk. 50 ve 60) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Erdal Rakip, Assombalonga, Güray Vural (Antalyaspor), Muammer Sarıkaya, Jackson (İstanbulspor) - İSTANBUL