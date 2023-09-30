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İstanbulspor, Antalyaspor'a mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçta atılan goller ve sarı kartlar da yer aldı.