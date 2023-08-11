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İstanbulspor, Alassane Ndao'yu kadrosuna kattı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Senegalli futbolcu Alassane Ndao'yu kadrosuna dahil etti. 26 yaşındaki Ndao ile bir yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Ndao, Süper Lig'de 23 maçta 1 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Senegalli futbolcu Alassane Ndao'yu kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsünde bulunan 26 yaşındaki Ndao ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon kiralık olarak Antalyaspor'da forma giyen Alassane Ndao, Süper Lig'de çıktığı 23 maçta bir gol kaydetti.

Ndao, Süper Lig'de Antalyaspor'un yanı sıra VavaCars Fatih Karagümrük'te de görev yaptı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Trendyol Süper Lig İstanbulspor Antalyaspor Spor Haberler

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