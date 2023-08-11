İstanbulspor, Alassane Ndao'yu kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Senegalli futbolcu Alassane Ndao'yu kadrosuna dahil etti. 26 yaşındaki Ndao ile bir yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Ndao, Süper Lig'de 23 maçta 1 gol kaydetti.