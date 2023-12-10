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İstanbulspor, Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor, Alanyaspor karşısında 1-0 mağlup oldu. Maçta Joao Novais'in penaltı golüyle Alanyaspor galibiyete ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor'u ağırlayan İstanbulspor, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Jackson Kenio topu sürükleyerek ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti, kaleci Ertuğrul topu çeldi.

54. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda kaleci Alp Arda gole izin vermedi.

69. dakikada sağ taraftan Augusto'nun ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Carlos Eduardo'nun kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya gitti.

86. dakikada ceza sahası içinde Traore'nin Lima'ya müdahalesi neticesinde oyunu devam ettiren hakem Cihan Aydın, VAR uyarısıyla yaptığı inceleme sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

89. dakikada penaltıda topun başına geçen Novais'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Serkan Çimen

İstanbulspor: Alp Arda, Demeaco Duhaney, Simon Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar (Vefa Temel dk. 90), Florian Loshaj, Muammer Sarıkaya, Alassane Ndao (Mendy Mamadou dk. 78), Valon Ethemi (Sambissa dk. 78), Jackson Kenio (Vorobjovas dk. 61), Emir Kaan Gültekin (Traore dk. 78)

Yedekler: Mücahit Serbest, Eslem Öztürk, Muhammet Berkay Tekke, Imbula, Özcan Şahan

Teknik Direktör: Hakan Yakın

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto (Florent Hadergjonaj dk. 90+6), Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Joao Novais (Fatih Aksoy dk. 90+6), Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Sisto (Leroy Fer dk. 65), Cordova (Carlos Eduardo dk. 65)

Yedekler: Yavuz Aygün, Furkan Bayır, Nicolas Janvier, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Jure Balkovec

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Joao Novais (dk. 89 pen.)

Sarı kartlar: Vorobjovas (İstanbulspor) Richard, Joao Novais (Alanyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Carlos Eduardo İstanbulspor Oğuz Aydın Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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