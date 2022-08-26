İstanbulspor, Adi Mehremic'i kadrosuna kattı
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İstanbulspor, Bosna Hersekli savunma oyuncusu Adi Mehremic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
İstanbulspor, Bosna Hersekli savunma oyuncusu Adi Mehremic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Son olarak Polonya ekibi Wisla Krakow'da oynayan Mehremic için sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " İstanbulspor'a hoş geldin Adi Mehremic" ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor