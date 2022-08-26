İstanbulspor, Adi Mehremic'i kadrosuna kattı Spor Haberleri İstanbulspor, Bosna Hersekli savunma oyuncusu Adi Mehremic'i kadrosuna kattığını açıkladı. İstanbulspor, Bosna Hersekli savunma oyuncusu Adi Mehremic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak Polonya ekibi Wisla Krakow'da oynayan Mehremic için sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " İstanbulspor'a hoş geldin Adi Mehremic" ifadesi kullanıldı. Spor Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul İstanbulspor Spor Haberler

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