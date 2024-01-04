İstanbulspor 98. yıl dönümünü kutladı

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, kuruluşunun 98. yıl dönümünü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sarı-siyahlıların resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "98 yıldır İstanbul'un, Türkiye'nin ve Türk futbolunun kalbinde çarpan bir çınar: İstanbulspor" denildi.

Ayrıca futbol takımının eski ve yeni görüntülerinin yer aldığı bir video da paylaşıldı. - İSTANBUL