İstanbulspor, 7 futbolcu ile sözleşme yeniledi İstanbulspor, İbrahim Yılmaz, Mehmet Yeşil, Jetmir Topalli, Alp Arda, Abdullah Dijlan Aydın, Yusuf Ali Özer ve Michael Ologo ile sözleşme yenilediğini açıkladı. İstanbulspor, İbrahim Yılmaz, Mehmet Yeşil, Jetmir Topalli, Alp Arda, Abdullah Dijlan Aydın, Yusuf Ali Özer ve Michael Ologo ile sözleşme yenilediğini açıkladı. Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor, 7 futbolcusu ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme yenilediğini duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcularımız İbrahim Yılmaz, Mehmet Yeşil, Jetmir Topalli, Alp Arda, Abdullah Dijlan Aydın, Yusuf Ali Özer ve Michael Ologo ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme yenilemiştir. Değerli futbolcularımıza başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor İbrahim Yılmaz İstanbulspor Mehmet Yeşil Aydın Spor Haberler

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