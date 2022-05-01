İstanbulspor: 1 - 2 - Haberler

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İstanbulspor: 1 - 2

Demirören Haber Ajansı - Spor
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İstanbulspor: 1 - 2

STAT: EyüpHAKEMLER: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Murat AltanEYÜPSPOR: Emrullah, Popov, Buatu, Yalçın, Kemal, Bekir (Dk.73 Sekidika), Thill, Cenk (Dk.85 Mete Demir), Umut (Dk.72 Ahmed İldiz), Timur, DibbaİSTANBULSPOR: Alperen, Oğuzhan, Ologo, Emrecan (Dk.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Murat Altan

EYÜPSPOR: Emrullah, Popov, Buatu, Yalçın, Kemal, Bekir (Dk.73 Sekidika), Thill, Cenk (Dk.85 Mete Demir), Umut (Dk.72 Ahmed İldiz), Timur, Dibba

İSTANBULSPOR: Alperen, Oğuzhan, Ologo, Emrecan (Dk.78 Berkay), Duhan, Melih, Muammer, Topalli (Dk.69 Mehmet Yeşil), Rroca (Dk.78 Eslem), Kağan (Dk.58 Ethemi), İbrahim

GOLLER: Dk.81 Dibba (Eyüpspor) - Dk.88 Ologo, Dk.90+8 Mehmet Yeşil ( İstanbulspor )

SARI KART: Berkay ( İstanbulspor )

KIRMIZI KART: Dk.90+1 Muammer ( İstanbulspor )

Spor Toto 1'inci Lig'in 35'inci haftasında Eyüpspor, konuk ettiği İstanbulspor'a 2-1 yenildi.

81'inci dakikada Ahmed İldiz'in pasında topla buluşan Pa Dibba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

88'inci dakikada Eslem'in sağdan ortadasında topa iyi yükselen Ologo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

90+1'inci dakikada İstanbulspor 10 kişi kaldı. Mücadelenin hakemi Ümit Öztürk, Ahmed İldiz'e yaptığı müdahale sonrasında Muammer'e sarı kart gösterdi. karşılaşmada ikinci sarı kartını gören Muammer, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+8'inci dakikada Ethemi'nin pasında kale önünde topla buluşan Mehmet Yeşil'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Bahtiyar Birinci, İstanbulspor, Ümit Öztürk, Mete Demir, Spor, Haberler

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