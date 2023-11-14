İstanbul Yeşilköy Sahili'nde Uçurtma Sörfü Şovu

İstanbul Yeşilköy Sahili'nde "kitesurf" olarak bilinen uçurtma sörfü yapan sporcuların eğlenceli anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da rüzgarı eğlenceye çevirip uçurtma sörfü yapan sporcular, Yeşilköy Sahili'nde dalgaların tadını doyasıya çıkardı. Keskin hareketleri ile denizin üstünde adeta dans edercesine sörf yapan sporcuların şovları vatandaşlar tarafından da ilgi gördü. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde ise sporcuların ne kadar yükseğe çıkabildikleri gözler önüne serildi. Zaman zaman dalgalarla boğuşan sörfçüler, denizde hünerlerini sergiledi. - İSTANBUL