İstanbul Yarış Festivali Veliefendi Hipodromu'nda Başlıyor
İstanbul Yarış Festivali, Veliefendi Hipodromu'nda yarın düzenlenecek. İddialı safkanlar, birincilik için mücadele edecek. Toplam 18 yarışı içinde bulunduran festivalin programı açıklandı.
İstanbul Yarış Festivali, Veliefendi Hipodromu'nda yarın düzenlenecek.
2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda iddialı safkanlar, birincilik için mücadele edecek. Toplam 18 yarışı içinde bulunduran festivalin programı şu şekilde:
Yarın
18.30 FEGENTRI Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu - (2000 metre/ 4 veya daha yaşlı safkan Arap atları)
19.00 Morocco SOREC Koşusu (KV-7/D) - (1400 metre/ 2 yaşındaki dişi safkan İngiliz tayları)
19.30 Korea Racing Authority Koşusu (KV-8/D) - (1500 metre/ 3 yaşındaki dişi safkan İngiliz tayları)
20.00 İstanbul Koşusu (G3/D) - (1600 metre/ 3 veya daha yaşlı safkan İngiliz atları)
20.30 F.G./FRBC Anadolu Koşusu (G2) - (2000 metre/ 3 veya daha yaşlı safkan İngiliz atları)
21.00 IFAHR Koşusu (KV-9) - (2100 metre/ 3 veya daha yaşlı safkan Arap atları)
3 Eylül Pazar programı
14.00 OSAF Koşusu (Handikap-16/H1) - (1400 metre/ 3 yaşındaki safkan İngiliz tayları)
14.30 Trakya Koşusu (G3) - (1200 metre/ 2 yaşındaki safkan İngiliz tayları)
15.00 Eszter Jeles - FEGENTRI Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu - (1600 metre/ 3 veya daha yaşlı safkan İngiliz atları)
15.30 Malazgirt Koşusu (G3) - (1600 metre/ 3 veya daha yaşlı safkan Arap atları)
16.00 Macau Koşusu (KV-6) - (1200 metre/ 3 yaşındaki safkan İngiliz tayları)
16.30 Topkapı Koşusu (G3) - (1600 metre/ 3 veya daha yaşlı safkan İngiliz atları)
17.00 Boğaziçi Koşusu (G2) - (2400 metre/ 3 veya daha yaşlı safkan İngiliz atları)
17.30 Horse Racing Ireland Koşusu (KV-9) - (1600 metre/ 3 yaşındaki safkan İngiliz tayları)