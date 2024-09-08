Üye Girişi
Haberler

İstanbul Yarış Festivali'nde Eszter Jeles-Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu Winter My Love Kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Yarış Festivali kapsamında düzenlenen Eszter Jeles-Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu'nu Winter My Love isimli safkan at kazandı. Yarışta dereceye giren at sahipleri ve jokeylere ödülleri verildi. TJK Asli Üyesi Duygu Fatura, yarışların keyifli olduğunu ve Türkiye'yi temsil etmenin büyük bir şeref olduğunu belirtti.

İstanbul Yarış Festivali kapsamında Eszter Jeles-Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu'nu Winter My Love isimli safkan kazandı.

2021 yılında geçirmiş olduğu kaza neticesinde genç yaşta hayata gözlerini yuman Macar amatör kadın binici Eszter Jeles anısına Veliefendi Hipodromu'nda koşulan yarışta, 3+ yaşlı safkan İngiliz atları mücadele etti.

1500 metre mesafe üzerinden sentetik pistte düzenlenen yarışta Mesut Yıldırım'a ait ve kadın jokeyi Elin Hedman'ın olduğu Winter My Love isimli safkan, 1.33.26'lık dereceyle zirveye kuruldu.

Yarışta My Cinnamon ikinci, Çakırlar üçüncü, Saadet Sultan da dördüncü oldu.

Koşunun ardından düzenlenen törende, dereceye giren at sahipleri ve jokeylere ödülleri verildi.

Burada AA muhabirine açıklamada bulunan TJK Asli Üyesi, at sahibi ve yetiştiricisi, amatör bayan binici Duygu Fatura, "Bu sene bizim 15. senemiz. Türkiye olarak amatörün bir parçasıyız. İkişer yarıştan 30'uncu yarışımızı yapıyoruz ve çok keyifli oluyor. Festivalin en önemli enternasyonel özelliklerinden biri bu. Bu sene de 6 ülkeden binici katıldı, bir de Türkiye'yi temsilen Damla arkadaşımız yer aldı. Yıllarca bu şerefi ben de yaşadım. Yurt dışında 10 sene kadar Türkiye'yi temsil etme şansım oldu amatör yarışlarda. Ama Türkiye'de yapılan yarışlarda koşmak, yer almak, kazanmak çok büyük bir şeref, çok büyük bir keyif. Sanıyorum seyirciler için de öyle." ifadelerini kullandı.

Yarışların büyük risk barındırdığını da hatırlatan Fatura, şunları kaydetti:

"Çok keyifli ama bir o kadar da riski yüksek. Zaman zaman kazalar olabiliyor. Benim için dünyanın en keyifli sporu. Amatör olarak daha ayrı da bir keyfi var. Kızların yüzündeki ifadeye dikkat edince 3'üncü, 5'inci olunca bile çok mutlu. Yabancı bir ülkede yarış yapıyor. İnanılmaz bir keyif ve mutluluk. Bu dünya şampiyonası, ülkeyi temsil etmekte ayrı bir şey tabii. Geri dönüşler mükemmel. Birçoğu Türkiye'de bu kadar büyük bir yarış camiası olduğunu ve yarışçılık olduğunu bilmiyor. Geldiklerinde öğreniyorlar. Atlardan, yarıştan, sahadan çok memnunlar. 15 ülkede at bindim, Veliefendi kadar keyifli, güzel, bakımlı, sahası harika bir hipodrom yok denecek kadar az. Dünyanın sayılı hipodromlarından biri. Gördükleri misafirperverlikte bambaşka tabii. O yüzden geri dönüşler muazzam."

Kaynak: AA / Spor

Dünya Şampiyonası istanbul Türkiye Güncel Dünya Spor

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

Narin Güran soruşturmasında çok sayıda gözaltı var

 İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran talimatı

 Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

Aileyle defalarca görüşen Didem Arslan'dan çok konuşulacak tespit
Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından Destici'den idam çağrısı: İbreti alem için sallandıracaksın

Siyasetçilerden ilk idam çağrısı geldi: İbreti alem için sallandıracaksın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI maç izle! (GALATASARAY ESENLER EROKSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Eylül Galatasaray Esenler Erokspor maçı nereden izlenir? GALATASARAY ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray Esenler Erokspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Esenler Erokspor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Ç. Esenler maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Galatasaray Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? GS Esenler maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Cübbeli Ahmet'e kim saldırdı? Cübbeli Ahmet boğazını kim sıktı, saldırgan yakalandı mı? MasterChef eleme adayları kim? 8 Eylül Pazar bugün kim potada kim var? Masterchef kim elendi? 8 Eylül Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi? Kim Milyoner Olmak İster OKtay Kaynarca kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sunucusu değişti mi, Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kim oldu? Kenan İmirzalıoğlu neden yok, nerede, neden bıraktı, hasta mı, geri dönecek mi? Müjdemi İsterim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Müjdemi İsterim filmi ne zaman, nerede çekildi?
title