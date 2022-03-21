İstanbul Yarı Maratonu'nun basın toplantısı düzenlendi

İSTANBUL (DHA) - İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Basın toplantısına Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca ve katıldı.

Maratonun İstanbul'un tanıtımı için çok önemli olduğunu söyleyen Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, "Koşular İstanbul'u spor alanında dünyanın ilgi odağı haline getirdi. Geçtiğimiz yılki yarı maratonda kırılan rekor birçok habere konu oldu. Türkiye topraklarında kırılan ilk atletizm rekoru olarak tescillendi. Yine tüm dünyanın konuşacağı bir organizasyonu hayata geçirmek için hazırız. Bu eşsiz kenti daha enerjik, daha sağlıklı hale getirmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Maratona 65 ülkeden yabancı sporcu katılacağına vurgu yapan Onur, "Onlarca farklı ülkeden binlerce sporcu geliyor. 17 yıllık tarihinde en fazla kayıt alınan yarış olacak. Yabancı sporcuda da en yüksek rakama ulaştık. 65 ülkeden 650'den fazla yabancı sporcu katılacak. Bu atletizm dünyasında İstanbul'a olan talebi ortaya koyuyor. Ciddi bir rekabet izleyeceğimizi düşünüyorum. Son ana kadar çekişmeli bir yarış izleyeceğiz" diye konuştu.

Basın toplantısına video yayını ile katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları sağlıklı hayat ile buluşturacaklarını söylerken, "Bu nedenle 16 milyon İstanbulluya spor yapabilmeleri için hizmetler ve etkinlikler sunmaya devam edeceğiz. Pandemi nedeniyle birçok organizasyon iptal edilirken biz İstanbul olarak durmadık, koşmaya devam ettik. Geçen yıl kırılan dünya rekoruyla atletizm dünyası gözünü İstanbul'a çevirdi. Tüm koşucular en hızlı performanslarını gerçekleştirmek için İstanbul'u listelerine aldılar. Toplam 10 bin katılımcıyla yarı maratona hazırız. İstanbulluları daha sağlıklı bir hayatla buluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.