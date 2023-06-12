İstanbul Valisi Gül: Şampiyonlar Ligi kumanyalarıyla ilgili sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmıyor

İstanbul Valisi Davut Gül, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde görevli personelin kumanyalarıyla ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Vali Gül, kumanyada yer alan yiyeceklerin yer aldığı iki fotoğrafı da paylaşımına ekleyerek, 'İki öğün halinde dağıtımı yapılan kumanyalarımız görseldeki gibidir.' ifadesini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde görevli personelin kumanyalarıyla ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Vali Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Haziran 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında görevli personellerimizin kumanyaları ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yaptı.

Vali Gül, kumanyada yer alan yiyeceklerin yer aldığı iki fotoğrafı da paylaşımına ekleyerek, "İki öğün halinde dağıtımı yapılan kumanyalarımız görseldeki gibidir." ifadesini kullandı.