İstanbul Valisi Davut Gül, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda incelemelerde bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Vali Gül, organizasyonda yaklaşık 15 bin polisin görevlendirildiğini belirterek, 'Her şey kusursuz. Eksiksiz hazırlıklar yapılmış. 52 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 70 bin seyircimiz gelecek. Her maçta olduğu gibi bu maçta da biletsiz hiç kimse alınmayacak. Dışarıda buna yönelik tedbirler yapılmış. Taksilerin gideceği güzergahlar belirlenmiş. Bunu hem taksiciler hem ilgili odalar hem de gelen seyirciler biliyorlar. Bütün hazırlıklarımız tamam' dedi.