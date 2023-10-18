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İstanbul Valiliği: "İl Spor Güvenlik Kurulu, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçına 2 bin 400 rakip seyircinin alınmasına...

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İstanbul Valiliği: "İl Spor Güvenlik Kurulu, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçına 2 bin 400 rakip seyircinin alınmasına karar verdi.

İstanbul Valiliği: "İl Spor Güvenlik Kurulu, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçına 2 bin 400 rakip seyircinin alınmasına karar verdi. Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı'na giriş yapabilecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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