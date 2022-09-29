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Derbilere Misafir Takım Seyircisi Alınmayacak

Spor Haberleri

Derbilere Misafir Takım Seyircisi Alınmayacak

İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kendi arlarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisinin alınmayacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi arlarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisinin alınmayacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden bugün yapılan açıklamada, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 2 Ağustos'ta Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin temsilcilerinin de katılıyla bir toplantı yaptığı duyuruldu. Valilik, söz konusu toplantıda, kulüplerin istekleri doğrultusunda, kendi aralarında yapılacak Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisinin katılamaması yönünde karar alındığını bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

"İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 numaralı kararı aldığı toplantısında; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."

Kaynak: ANKA / Spor

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