İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabı sona erdi

İstanbul'da ritim ve hız konseptiyle düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" Avrupa etabında parkur üzerinde özel olarak konumlandırılan müzik noktalarından enerji alan 2 bin 500 katılımcı yarışı büyük bir coşkuyla tamamladı.

İstanbul'da ritim ve hız konseptiyle düzenlenen " İstanbul'u Koşuyorum" Avrupa etabında parkur üzerinde özel olarak konumlandırılan müzik noktalarından enerji alan 2 bin 500 katılımcı yarışı büyük bir coşkuyla tamamladı.

Spor İstanbul, Türkiye'de yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek ve koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla, 2016 yılından itibaren " İstanbul'u Koşuyorum" etkinlikleri düzenliyor. " İstanbul'u Koşuyorum" yarışları 2022'de Asya ve Avrupa olmak üzere iki etap olarak gerçekleştirildi. İlki Colour Run konseptiyle 15 Mayıs'ta Üsküdar'da yapılan " İstanbul'u Koşuyorum" yarışlarının ikincisi 2 Ekim Pazar günü Yenikapı'da ritim ve hız konseptiyle düzenlendi. 2 bin 500 sporcunun katıldığı yarış saat 08.00'de başladı. Katılımcılar 5K, 5K Bayrak Yarışı ve 10K kategorilerinde mücadele etti. Parkurun belirli noktalarında konumlanan DJ kabinleri ve canlı müzik ekipleri, koşuculara birbirinden güzel parçalarla enerji vererek yarışın temposunu artırdı. Katılımcılar müzik eşliğinde büyük bir coşkuyla varış çizgisine ulaştı. Dereceye giren sporcular için gerçekleştirilen ödül töreninin ardından etkinlik sona erdi.

Birincilik ipini göğüslediler

5K Kadınlar Kategorisi'nde Hatice Şule Yiğit 23: 17'lik derecesiyle ilk sırada yer alırken, 5K Erkekler'de Uğur Kemal Derin 17: 29'luk süresiyle birincilik ipini göğüsledi. 5K Bayrak Yarışı'nda Ayhan Kürekçi ile Ünal Münikçioğlu ikilisi 37: 12'lik süreleriyle ilk sırayı elde etti. 10K Kadınlar Kategorisi'nde Özlem Kaya 34: 38'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirdi. 31: 02'lik derecesiyle günün en hızlı ismi olan Abdullah Tuğluk 10K Erkekler Kategorisi'nde birincilik kürsüsüne çıktı.

N Kolay İstanbul Maratonu 6 Kasım'da

Sporseverlerin merakla beklediği N Kolay İstanbul Maratonu için geri sayım başladı. Dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olan N Kolay İstanbul Maratonu bu yıl 44. kez düzenlenecek. Türkiye'nin en büyük kitlesel spor organizasyonu, 6 Kasım Pazar günü koşulacak. - İSTANBUL