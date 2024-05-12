İstanbul'u Koşuyorum Asya etabı Üsküdar'da gerçekleştirildi

Spor İstanbul'un düzenlediği " İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin Asya etabı Üsküdar'da gerçekleştirildi.

Yarış bu yıl, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Koşusu" adı altında organize edildi. Koşucular, bayram için tasarlanan kırmızı-beyaz tişörtler giydi.

Asya etabının startını Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ile İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk verdi.

Üsküdar sahili boyunca devam eden parkurdaki yarış 5K ve 10K olmak üzere iki kategoride düzenlendi. 5K erkeklerde Hacı Sebahattin Çavga 16: 12'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Seyed Ehsan Saadati 16: 59'lık derecesiyle ikinci, Mehmet Demir 17: 18'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise birinciliği 20.44'lük derecesiyle Mariia Kalpakova elde etti. 21: 24'lük derecesiyle Gülnaz Ayar ikinciliği, 23: 44 ile Ece Upçin Yüce üçüncülüğü aldı.

İstanbul'u Koşuyorum Asya etabı 10K kategorisi yarışına 3 bin 49 kişi katıldı. Yarışı 30: 30 derecesiyle bitiren Murat Emektar ipi göğüslemeyi başardı. Emektar'ı 30: 47'lik derecesiyle Aykut Taşdemir, 30: 55 ile Ömer Faruk Uğurlu takip etti.

Kadınlarda ise ilk sırayı elde eden isim 34: 27'lik derecesiyle Özlem Kaya oldu. Yarışı 37: 27 ile Dilan Atak ikinci, 38: 53 ile Özge Çolak üçüncü tamamladı.

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur da 5K kategorisinde koştu.

10K kategorisinde 13 farklı yaş grubunda mücadele edildi. Yaş gruplarında ilk 3'e giren koşuculara kupa ve madalya takdim edildi. Ayrıca yarışı tamamlayan tüm katılımcılara İstanbul'u Koşuyorum hatıra madalyası verildi.

İstanbul'u Koşuyorum yarışlarının Avrupa etabı ise 6 Ekim'de Yenikapı'da düzenlenecek.