İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü Hentbol Erkekler 2. Ligi'nde Şampiyon

Hentbol Erkekler 2. Ligi'nde şampiyonluğa İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü ulaştı.

Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen "Dörtlü Final" organizasyonunun final maçında İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü, Sarıçam Belediye Spor Kulübünü 25-23 yenerek şampiyon oldu.

Şampiyon olan İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübüne kupa ve madalyalarını, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.

Öte yandan Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü 31-30 mağlup eden Hopa Gençlik ve Spor Kulübü ligi üçüncü bitirdi.

Dörtlü Final'de yer alan ekipler, Hentbol Erkekler 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.