İstanbul'da Basketbol Spor Lisesi Protokolü İmzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonunun ortaklaşa hayata geçireceği İstanbul Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Basketbol Spor Lisesi'nin protokolü imzalandı.

Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, bakanlıkların yetkilileri ve konuklar katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı konuşmada Basketbol Gelişim Merkezi'nin çok güzel bir eser olduğunun altını çizdi.

Merkezde 10 bin kişilik salon ve milli takımın kamp merkezinin yanı sıra otel, müze ve altyapılar için 3 salonun yer aldığına dikkati çeken Bakan Bak, spor lisesinin de burada yer almasını istediklerini söyledi.

Lise ve üniversite yıllarında basketbolla çok ilgili olduğunu da vurgulayan Bakan Bak, "Biz bu heyecanı burada da yaşamak istedik. Yetenek taraması projesi çerçevesinde çocuklarımızı en az 2 branşa yönlendirmek için çalışıyoruz. Tesislere yapılan yatırımlar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesiyle Türkiye'nin dört bir yanına onlarca tesis yapıldı. Bunların zirve örneklerinden birisi de Basketbol Gelişim Merkezi. Avrupa'da böyle bir tesis yok. Burada basketbol lisesi projesini de başlatmış olduk." ifadelerini kullandı.

"Buradan çok başarılı sporcular, yöneticiler çıkacak"

Spor lisesinin yalnızca sporcu değil, sporda önemli görevler üstlenecek yöneticiler de yetiştireceğine dikkati çeken Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Spor bir endüstri. Herkes milli takımda yer alacak diye bir kural yok. Şirketlerin ve kulüplerin CEO'ya da ihtiyacı var. Buradan mezun olacak çocuklarımız başka görevlerde de yer alabilecek." dedi.

Tematik spor liselerinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in emeğinin olduğunu belirten bakan Bak, şöyle devam etti:

"Onun da hayaliydi burası. Tebrik etmek gerekiyor. Ben burada çocuklarımızın 17 Yaş Altı maçlarını da izledim. Finali kaçırmıştık. Arkadan gelen jenerasyonu iyi bir eğitimle yetiştirmemiz gerekiyor. Türk sporunda özellikle liselerin ve üniversitelerin daha etkin olmasını istiyoruz. Liseleri bu rekabetin içine sokmamız lazım. Spor ülkesi olmak istiyoruz, gençlere yatırım yapmak istiyoruz. Ben inanıyorum ki buradan çok başarılı sporcular, yöneticiler ortaya çıkacak. Türk sporu çok daha iyi noktalara gidecek. Burada olmaktan da mutluluk duyuyoruz."

Türkoğlu: "Devrim niteliğinde bir projenin temeli"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun geleceği adına çok önemli bir protokol gerçekleştirildiğini vurguladı.

Gençleri basketbola kazandırmak, sporun temellerini güçlendirmek adına önemli bir projenin hayata geçirildiğinin altını çizen Türkoğlu, şunları söyledi:

"Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışını 29 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin dört bir yanındaki kulüplerimize, bu tesisin imkanlarıyla sporcu yetiştireceğiz, yönetici ve maddi kaynak sağlayacağız. Bugün de İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi'nin protokol imzasını atacağız. Devrim niteliğinde bir projenin temeli. Bu projede emeği geçen herkese, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ederim. İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi, 'Basketbol bir spor değil, aynı zamanda eğitim ve karakter gelişimi' dediğimiz vizyonumuzu ortaya koymaktadır. Bu okul, kurulu olduğu 1200 metrekare alandaki modern donanımıyla, 200 öğrenciye hizmet verecek. Bu vesileyle İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi hayırlı olsun diyorum."

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, imzalanan protokolle basın mensuplarına poz verdi.