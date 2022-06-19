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İstanbul Sprint Triatlonu sona erdi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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İstanbul Sprint Triatlonu sona erdi

İstanbul Sprint Triatlonu, yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla Beylikdüzü Gürpınar Parkuru'nda gerçekleştirildi.

İstanbul Sprint Triatlonu, yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla Beylikdüzü Gürpınar Parkuru'nda gerçekleştirildi. Rekabetin üst seviyede olduğu yarışmada, triatletler parkuru tamamlamak için büyük çaba sarf etti.

Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Sprint Triatlonu, Beylikdüzü Gürpınar Parkuru'nda gerçekleştirildi. Triatletler zorlu yarışmada 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etaplarını tamamlayarak varış çizgisine ulaştı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) Başkanı Fatih Keleş, İBBSK Genel Sekreteri ve Spor İstanbul YK Üyesi Erdem Aslanoğlu ile İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, etkinliği yerinde takip etti. Dereceye giren sporcular için yapılan ödül töreninin ardından organizasyon sona erdi.

EN İYİ DERECE BURAK PAK'TAN GELDİ

İstanbul Sprint Triatlonu'nda günün en iyi derecesi 1: 08: 21'lik süresiyle Burak Pak'tan geldi. Genel Klasman Erkekler'de ikinci sırayı 1: 08: 55 ile Behzad Nobaripour aldı. Bahadır Tama ise 1: 09: 06'lık derecesiyle üçüncü oldu. Kadınlar Genel Klasman'da ise Özge Uzun 1: 17: 28'lik derecesiyle birinci oldu. Elena Norenko, 1: 26: 23'lük derecesiyle üçüncü, Merve Önler ise 1: 26: 50'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beylikdüzü İstanbul Spor Haberler

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