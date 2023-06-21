İstanbul Şişli SK, TFF Futsal Ligi final serisinde ilk maçı kazandı

İstanbul Şişli SK, Bingöl Gençlik SK'yı 6-4 mağlup ederek final serisinde avantaj sağladı. Yarın oynanacak 2. maçta kazanması durumunda sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

TFF Futsal Ligi final serisinin ilk maçında İstanbul Şişli SK, Bingöl Gençlik SK'yı 6-4 mağlup ederek yarın oynanacak 2. maç öncesinde avantaj sağladı.

Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Şişli Spor Kulübü'nün gollerini Kamil Can Akparlak (3), Muhammet Altunay (2) ve kaleci Mehmet Yiğit atarken, Bingöl ekibinin golleri ise Kadir Çiçek, Yasir Yöndeş (2) ve Bünyamin Boyutmuş'tan geldi.

Çift maçlı eleme usulüne göre oynanan final eşleşmesinde İstanbul Şişli SK, yarın kazanması durumunda sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

Bingöl Gençlik Spor Kulübü'nün yarın galip gelmesi halinde ise takımların gol farkına bakılacak. Eşitlik durumunda 5'er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa, şampiyon takım penaltı atışları sonucunda belli olacak.