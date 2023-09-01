İstanbul Şişli'de Dron Destekli Kırmızı Işık ve Kask Denetimi

İstanbul Şişli'de yapılan kırmızı ışık ihlali ve kask denetiminde kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Piyalepaşa Bulvarı'nda denetim noktası oluşturdu. Havadan dron destekli yapılan denetimde, kırmızı ışıkta durmayan sürücü ile kask takmadığı tespit edilen 3 motosiklet kullanıcısına cezai işlem uygulandı. Denetimlerin İstanbul'un farklı noktalarında aralıklarla devam edeceği öğrenildi.