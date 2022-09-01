İstanbul Oral B Uluslararası Boğaziçi Triatlonu'na doğru

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek 2022 İstanbul Oral B Uluslararası Boğaziçi Triatlonu, 10-11 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek 2022 İstanbul Oral B Uluslararası Boğaziçi Triatlonu, 10-11 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek İstanbul Uluslararası Boğaziçi Triatlonu'na katılım, 550 bireysel sporcu ve 75 takımla sınırlandırıldı.

Başvuruları 8 Ağustos'ta alınmaya başlayan organizasyon, sporseverler tarafından yoğun ilgi gördü ve ilk bir saatte yüzü aşkın kayıt yapıldı. Yaklaşık 800 sporcu için konulan kota, kayıtlar açıldıktan sonra kısa süre içinde doldu.

Bisiklet etabı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün geçici olarak trafiğe kapatılacağı İstanbul Oral B Uluslararası Boğaziçi Triatlonu'nun yüzme etabı Kanlıca-Küçüksu, koşu etabı Küçüksu-Çubuklu arasında gerçekleştirilecek.