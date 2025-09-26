İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Toplantısı Gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, Bakan Osman Aşkın Bak yönetiminde gerçekleştirilen toplantıya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm ile diğer yetkililer katıldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan toplantıda, 2036 Olimpiyat Oyunları adaylık süreci ile 2027 yılında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, İstanbul'un 2036 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na adaylığı kapsamında yürütülen "Sürekli Diyalog" sürecine ilişkin güncel gelişmeler ile 2027 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak Avrupa Oyunları organizasyonuna ilişkin son durum değerlendirildi.