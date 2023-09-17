İstanbul İl Spor ve Gençlik Müdürlüğü yaz yüzme okulları kapanış töreni gerçekleşti

İl Spor ve Gençlik Müdürlüğü yaz yüzme okulları kapanış töreni gerçekleşti

İSTANBUL - İstanbul İl Spor ve Gençlik Müdürlüğüne bağlı yaz yüzme okulları için kapanış töreni düzenlendi. Törende senkronize yüzme gösterisi yapıldı.

İstanbul İl Spor ve Gençlik Müdürlüğüne bağlı yaz yüzme okullarının kapanış töreni düzenlendi. Güngören Toz Koparan Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan törene İl Spor ve Gençlik Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğulları ile hocalar, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda İl Başkanı Hacıcaferoğulları, bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Milli Senkronize Yüzme Takımı bir gösteri düzenledi. Gösterinin ardından engelli yüzücüler yüzerek yarıştı. Yarışma sırasında engelli yüzücüler, ailelerden büyük alkış aldı. Yarışmanın ardından kazananlara ödül verildi.