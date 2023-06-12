İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Futbol Turnuvası Sonuçlandı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasında final maçları yapıldı. Turnuvada 49 takım yer aldı ve 845 gol atıldı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları teknik direktörler ve İstanbul İl Sağlık Müdürü takdim etti.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 49 takımın katıldığı futbol turnuvası final maçlarıyla sona erdi.

Müdürlüğün organizasyonundaki turnuvada, 845 golün atıldığı 152 müsabaka sonucunda İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, il yöneticileri, hastane başhekimleri ve futbol camiasından isimlerin katılımıyla final müsabakaları ile ödül töreni yapıldı.

Rıdvan Dilmen'in başlama vuruşunu yaptığı, futbol camiasından Metin Yıldız, Osman Savaş, Cemal Bingül, Bahattin Duran, Ziya Doğan, Mustafa Kocabey ve Halit Akbaş ile spor yazarı Turgay Demir'in yer aldığı Şöhretler Karması ve Sağlık Yöneticileri Maçı, eski hakem Binali Kartal'ın yönetiminde gerçekleştirildi.

Maç sonunda basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sporun ve sporcunun önemine değinerek, "Bedenimize iyi bakarak, bağımlılıktan uzak durarak ve fiziksel aktivite yaparak sağlığımızı korumamız gerekiyor." dedi.

Turnuvanın kazananları ise şöyle:

"Turnuva birincisi-Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, turnuva ikincisi-Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, turnuva üçüncüsü-Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, turnuva dördüncüsü-Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

Turnuvanın En Değerli Oyuncusu-İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sezayi Pamuk, Finalin En Değerli Oyuncusu-Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Oktay Köse, Turnuvanın Gol Kralı-Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Serdar Demirtaş, Turnuvanın En Centilmen Takımı-Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi"

Dereceye girenlere madalyaları takdim edildi

Turnuvada dereceye giren takımlara, kupa ve madalyaları teknik direktörler Yılmaz Vural ve Güvenç Kurtar ile Prof. Dr. Memişoğlu tarafından takdim edildi.

Ayrıca, final turnuvasında hakemlik yapan FİFA kokartlı eski hakem Binali Kartal, hakem Elif Köroğlu, İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Orhan Erdemir ve üyeleri ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Futbol Turnuva Komitesi Başkanı Dr. Bekir Turan ve üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi.