İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Futbol Turnuvası Sona Erdi
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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği futbol turnuvası sona erdi. Turnuvada 49 takım yer aldı ve final müsabakaları İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanları ve futbol camiasının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvayı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi birincilikle tamamlarken, ikinciliği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, üçüncülüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, dördüncülüğü ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi elde etti.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün geleneksel hale getirdiği futbol turnuvası sona erdi. 49 takımın katıldığı, oynanan 152 müsabakada 845 golün atıldığı 2022-2023 sezonunun futbol turnuvasında final müsabakaları ve ödül töreni, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İl Yöneticileri, Hastane Başhekimleri, sağlık çalışanları ve futbol camiasının önde gelen isimlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Turnuvanın kapanış seremonisinde Fenerbahçeli eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in başlama vuruşunu yaptığı, 'Metin Yıldız, Osman Savaş, Cemal Bingül, Bahattin Duran, Ziya Doğan, Mustafa Kocabey, Halit Akbaş ve Turgay Demir'in yer aldığı Şöhretler Karması ile Sağlık Yöneticileri maçı, FIFA Eski Yardımcı Hakemi Binali Kartal'ın yönetiminde gerçekleşti.Turnuva'yı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi birincilikle tamamlarken, ikinciliği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, üçüncülüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, dördüncülüğü ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi elde etti. Dereceye giren hastanelerin takımlarına madalyalarını teknik adamlar Yılmaz Vural, Güvenç Kurtar ve Prof.Dr. Kemal Memişoğlu takdim etti. Maç sonunda gazetecilere konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu sporun ve sporcunun önemine değinerek "Bedenimize iyi bakarak, bağımlılıktan uzak durarak ve fiziksel aktivite yaparak sağlığımızı korumamız gerekiyor" dedi.Turnuvada hakemlik yapan FIFA Eski Yardımcı Hakemi Binali Kartal ve Kadın Bölgesel Hakem Elif Köroğlu'na, İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Orhan Erdemir ve Üyelerine, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Futbol Turnuva Komitesi Başkanı Dr. Bekir Turan ve üyelerine teşekkür plaketi takdim edilirken, Turnuvanın en değerli oyuncusu Sezayi Pamuk, finalin en değerli oyuncusu Oktay Köse, turnuvanın gol kralı Serdar Demirtaş ve turnuvanın en centilmen takımı Okmeydanı Ağız ve Diş Hastanesi oldu.- İstanbul