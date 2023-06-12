İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Futbol Turnuvası Sona Erdi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği futbol turnuvası sona erdi. Turnuvada 49 takım yer aldı ve final müsabakaları İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanları ve futbol camiasının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvayı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi birincilikle tamamlarken, ikinciliği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, üçüncülüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, dördüncülüğü ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi elde etti.