Yüzlerce Inter taraftarı uçaktan iner inmez tezahürata başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi finali dolayısıyla Inter ve Manchester City taraftarı, uçaklarla İstanbul'a gelmeye devam ediyor. İtalya'dan gelen yüzlerce Inter taraftarı, İstanbul Havalimanı'nda uçaktan iner inmez tezahüratlar ve marşlarla takımlarına destek verdi.

SPOR İstanbul Havalimanı'nda Şampiyonlar Ligi finali coşkusu

Yüzlerce Inter taraftarı uçaktan iner inmez tezahürata başladı

Enver ALAS / İSTANBUL,(DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi finali dolayısıyla Inter ve Manchester City taraftarı, uçaklarla İstanbul'a gelmeye devam ediyor. İtalya'dan gelen yüzlerce Inter taraftarı, İstanbul Havalimanı'nda uçaktan iner inmez tezahüratlar ve marşlarla takımlarına destek verdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın akşam oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde binlerce sporsever İstanbul'a geliyor. Dünden itibaren tarifeli ve tarifesiz uçaklarla gelen taraftar kafileleri, İstanbul Havalimanı'nda renkli görüntüler oluşturuyor. Son olarak 12: 30 sıralarında İtalya'nın Milano şehrinden gelen yüzlerce Inter taraftarı, uçaktan iner inmez tezahürata başladı. Havalimanında basın mensuplarına konuşan Inter taraftarı, final maçında İtalyan takımının Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu'na çok güvendiklerini belirtti.

INTER TARAFTARI HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN GOL BEKLİYOR

Taraftarlardan Andreas de Donno, güzel bir sonuç alarak şampiyon olacaklarını ifade etti. Donno,"Umarım iyi bir sonuçla İstanbul'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız. Hakan Çalhanoğlu çok önemli bizim için. Hakan takıma güç katıyor" diye konuştu.

Bir diğer taraftar Guido Ravizza ise zor bir maç olacağını belirterek, "Manchester City, iyi bir takım. Çok güzel bir maç olacak. Fakat biz de İnter'iz. Bu maçta tarih önemli olacak. Hakan Çalhanoğlu'na çok güveniyoruz. Ondan gol umuyoruz. Şehri gezeceğim bu akşam" ifadelerini kullandı.