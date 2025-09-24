İstanbul Gençlikspor, Güneysuspor'u 39-30 Yenerek Galip Geldi
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftasında İstanbul Gençlikspor, Güneysuspor'u 39-30 mağlup etti. Maç Çamlıca Spor Salonu'nda oynandı ve İstanbul Gençlikspor ilk yarıyı 20-13 önde tamamladı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor