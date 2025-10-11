İstanbul Gençlikspor, Giresunspor'u 35-31 Yenerek Galip Geldi
İstanbul Gençlikspor, Ardventure Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'u 35-31 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde gerçekleşen maçta, ev sahibi takım ilk yarıyı 19-17 önde tamamladı.
İstanbul Gençlikspor, Ardventure Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 35-31 yendi.
Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi takım 19-17 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren İstanbul Gençlikspor, müsabakadan 35-31 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor