Haberler

İstanbul Gençlikspor, Giresunspor'u 35-31 Yenerek Galip Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Gençlikspor, Ardventure Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'u 35-31 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde gerçekleşen maçta, ev sahibi takım ilk yarıyı 19-17 önde tamamladı.

İstanbul Gençlikspor, Ardventure Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 35-31 yendi.

Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi takım 19-17 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren İstanbul Gençlikspor, müsabakadan 35-31 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar, sanal bahis gibi dijital saldırıların dozu artıyor

"Saldırıların dozu artıyor, herkes elini taşın altına koymalı"
Genç kızın Türk erkekleriyle ilgili sözleri ve sorusu tartışma yarattı

Genç kızın Türk erkekleriyle ilgili sorusu tartışma yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan emsal karar: Aldatıldığını ispatlamak için video kaydı almak suç değil

Aldatıldığını ispat etmek isteyen kocanın yaptığı suç sayılmadı
Genç kızın Türk erkekleriyle ilgili sözleri ve sorusu tartışma yarattı

Genç kızın Türk erkekleriyle ilgili sorusu tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.