İstanbul Gençlikspor, Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup maçında İstanbul Gençlikspor, Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti. İstanbul Gençlikspor, gruptaki iki maçını da kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Erkan Sarı, Yıldıray Turan

Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Bohme, Hetman, Muhammet Ertuğrul (Bahadır Kuyucu, Ulaş Onur Topbaşlı, Yusuf Eken, Uğur Okay)

İstanbul Gençlikspor: Furkan Aydın, Caner Çiçekoğlu, Palonsky, Sercan Yüksel Bıdak, Enaboifo, Sharifi (Abdulsamet Yalçın, Mejias, Yiğit Savaş Kaplan, Hakan Koçal)

Setler: 25-27, 12-25, 22-25

Süre: 77 Dakika (30, 22, 25)

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup maçında İstanbul Gençlikspor, Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 yendi.

Gruptaki iki maçını da kazanan İstanbul Gençlikspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

3. Grup karşılaşmaları, yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Gaziantep Gençlikspor arasında oynanacak mücadeleyle tamamlanacak.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor


