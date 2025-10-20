Haberler

İstanbul Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 Yenerek Zafere Ulaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup karşılaşmasında İstanbul Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u zorlu bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup etti. Karşılaşma, 119 dakika sürdü ve gruptaki bir sonraki maç yarın Gaziantep Gençlikspor ile oynanacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Vedat Kırçova

İstanbul Gençlikspor: Enaboifo, Sharifi, Furkan Aydın, Mejias, Palonsky, Yiğit Savaş Kaplan (Abdulsamet Yalçın, Sercan Yüksel Bıdak, Caner Çiçekoğlu, Emre Berat Fırat, Serhat Coşkun)

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Mert Cuci, Burhan Zorluer, Lawrence, Hasan Sıkar, Corre, Uriarte (Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk, Kadir Bircan, Enis Ali Ay)

Setler: 21-25, 19-25, 25-18, 25-15, 15-12

Süre: 119 dakika

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup'ta İstanbul Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Grupta yarın Gaziantep Gençlikspor-İstanbul Gençlikspor maçı oynanacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
Ne silah ne de uyuşturucu! Asayiş kontrolünde cebinden çıkan şok etti

Ne silah ne de uyuşturucu! Asayiş kontrolünde cebinden çıkan şok etti
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler eden şüpheli tutuklandı

Rojin Kabaiş'e ettiği ağır küfürlerin bedeli ödetiliyor
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.