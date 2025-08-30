İstanbul Gençlikspor, Beykoz Belediyespor'u Farklı Geçti
Adventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin açılış maçında İstanbul Gençlikspor, Beykoz Belediyespor'u 45-35'lik skorla mağlup etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 24-14 önde kapatırken, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü.
Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 24-14 önde kapattı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan İstanbul Gençlikspor, karşılaşmadan 45-35 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor