İstanbul Gençlikspor, Beykoz Belediyespor'u Farklı Geçti

Adventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin açılış maçında İstanbul Gençlikspor, Beykoz Belediyespor'u 45-35'lik skorla mağlup etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 24-14 önde kapatırken, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü.

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İstanbul Gençlikspor, ağırladığı Beykoz Belediyespor'u 45-35 mağlup etti.

Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 24-14 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan İstanbul Gençlikspor, karşılaşmadan 45-35 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
