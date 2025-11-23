İstanbul Gençlikspor, Beykoz Belediyespor'u 39-27 Mağlup Etti
Hentbol Arena Erkekler Süper Lig'in 14. haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 39-27'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya etkili başlayan misafir takım, ilk yarıyı 19-11 önde tamamladı.
Üstün oyununu ikinci yarıya da taşıyan İstanbul Gençlikspor, parkeden 39-27 galip ayrıldı.