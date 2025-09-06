Haberler

İstanbul Gençlikspor, Ankara Hentbol'u 43-4 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

Adventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Ankara Hentbol ile oynadığı maçı 43-4 kazanarak, ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Maçın ilk yarısı konuk ekip 20-3 önde tamamladı.

Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 20-3 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sahadan rahat bir şekilde 43-4 galip ayrılan İstanbul Gençlikspor, ligde 2'de 2 yaptı.

