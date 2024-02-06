İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, deprem anma programı düzenledi

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 6 Şubat 2023'de yaşanan depremlerin birinci yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Ataköy'de bulunan Uluslararası Gençlik Merkezi'ndeki anma programına İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, depremin yaşanmasının üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Büyük acılar, büyük yıkımlar yaşadık. Sabah o şiddetli sarsıntıyla uyanmak, Yaradan'a sığınmak gerçekten çok zorlu süreçlerdi. Biz kendimizi oralarda hiç yalnız hissetmedik. Her daim aziz Türk milletinin yanımızda olduğunu gördük. Devletin büyüklüğünü gördük, devletin kadirşinaslığını gördük." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her yerinden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün personel ve gönüllülerinin deprem bölgesine akın ettiğini de vurgulayan Özbay, şöyle devam etti:

"Gençlik ve spor müdürlüğünden bir arkadaşımı görmek, bizimle beraber enkazdan bir parça kaldırdıklarını görmek o andaki lütuflardan birisiydi. Rabbim bir daha yaşatmasın. Ama biz orada bir vatandaşın da devlet olduğunu, kolileri taşıyan bir gencin de devlet olduğunu gördük, devletin her yerde olduğunu gördük. Bu ülkenin her bireyiyle ne kadar gurur duysam azdır. Siz oraya gelmekle, bize destek olmakla, depremin izlerini silmekle yüzlerce, binlerce yüreğe dokundunuz. Hepinizden Allah razı olsun."

Ünal Kılıçarslan: "Büyük milletimiz asrın felaketinden birlik olarak çıkmayı bilmiştir"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ilde 14 milyon vatandaşı etkilediğini belirten İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ise 53 bin 537 kişinin vefat ettiğini hatırlattı.

Depremlerin, şehirlerin altyapısında da tahribat meydana getirdiğini vurgulayan Kılıçarslan, "60 bin 421 bina yıkılmış ya da yıkılacak duruma geldi. Büyük milletimiz asrın felaketinden birlik olarak çıkmayı bilmiştir. Depremden etkilenen 1 milyon 188 bin vatandaşımızın 478 bini KYK yurtlarında, 710 bini Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurtlarında misafir edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçarslan, depremin, yıkıcı özelliğe sahip bir doğa olayı olduğunu ama insan eliyle yapılan unsurların afeti getirdiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Yıkılan binaların dışında, usulüne uygun, bilim ve fen kurallarına uygun yapılan binalar dimdik ayakta durdu. Ülkemizin yüzölçümünün yüzde 42'si deprem kuşağında. Doğa yer altında biriken enerjisi, fay hatlarını kırarak yer yüzüne çıkarmaktadır. Benzer jeolojik zemine sahip olduğumuz Japonya gibi depreme dayanıklı binalar yapmalıyız. 11 ili derinden etkileyen ve acı bir tablo önümüze koyan bu fay hattı gibi, Kuzey Anadolu fay hattı da, şu anda bulunduğumuz İstanbul başta olmak üzere birçok yeri etkileyecek potansiyeldedir. Bunun için hazırlıklı olunması gerekmektedir. Depremin birinci yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Büyük milletimizin başı sağ olsun."

Açıklamaların ardından Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Arama Kurtarma Birlik Müdürü Cengiz Karakuş, gerçekleştirdiği sunumla deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Program, yaşanan depremlerde arama ve kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katılan isimlere sertifika verilmesiyle tamamlandı.