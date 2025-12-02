İstanbul Gençlik, Cizre'yi 3-0 Geçti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında İstanbul Gençlik, Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maç 77 dakika sürdü ve setler 16-25, 17-25, 17-25 sonuçlandı.
Salon: Cizre 100. Yıl
Hakemler: Ramazan Demiröz, Bektaş Kalender
Rams Global Cizre Belediyespor: Aslan Ekşi, Hernandez, Taha Erden, Mehmet Kantarcıoğlu, Emre Çevik, Ege Can Avcıl (Alperay Demirciler, Berkay Yavuz, Batuhan Hüseyin Duman)
İstanbul Gençlik : Sercan Yüksel Bıdak, Emre Berat Fırat, Sharifi, Furkan Aydın, Mejias, Palonsky (Abdulsamet Yalçın, Massa Taha Berat, Mert Nevzat Güneş, Hakan Koçal)
Setler: 16-25, 17-25, 17-25
Süre: 77 dakika (24, 28, 25)
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor