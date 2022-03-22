İstanbul ekipleri için Gaziantep zorlu deplasman

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı 3-1'lik skorla geçen Gaziantep Futbol Kulübü, bu sezon İstanbul ekipleriyle evinde oynadığı 6 maçta 16 puanı hanesine yazdırdı.

40 puanla 12. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, iç saha performansıyla dikkatleri çekiyor. Bu sezon evinde 15 maça çıkan Gaziantep FK, bu karşılaşmalarda sadece 1 kez yenilip 34 puan topladı.

Bu performansıyla Trabzonspor'dan sonra en iyi iç saha performansına sahip takım olan Güneydoğu temsilcisi, deplasmana gelen İstanbul ekiplerine de geçit vermedi.

Bu sezon evinde İstanbul takımlarıyla 6 kez maça çıkan Gaziantep FK, Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı, Medipol Başakşehir (1-0), Kasımpaşa (2-0), Fenerbahçe (3-2), Fatih Karagümrük (3-1) ve Galatasaray'ı (3-1) da yenmeyi başardı. Böylelikle İstanbul ekipleriyle yaptığı 6 maçın 5'ini kazanan Gaziantep FK, bu maçlarda 16 puan toplama başarısını gösterdi.