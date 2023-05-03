İstanbul'daki amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapıldı

İstanbul'daki yaklaşık bin 900 amatör spor kulübüne ayni ve nakdi yardım yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen törenin İstanbul ayağı Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törende Gençlik ve Spor Bakanlığı kriterlerine göre belirlenen İstanbul'daki bin 846 spor kulübüne, toplam 44 milyon 92 bin 500 liralık maddi yardımın yanı sıra; spor çantası, forma takımı, yağmurluk ve antrenman yeleğinden oluşan malzemeler verildi.

Törende AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, amatör spor kulüplerinin önemine değinerek, "Amatör spor kulüplerimize her yıl yaptığımız yardımın birini daha gerçekleştirdik. Bu yıl hem ayni hem de nakdi yardım yaptık. Bin 900'e yakın spor kulübümüze yaklaşık 45 milyon liralık nakdi yardım ve içinde antrenman yeleği, forma ve yağmurluk olan bir spor çantası hediye edeceğiz. Amatör spor kulüpleri bizler için son derece önemli. Sporun başlangıcının en önemli yeri amatör spor kulüpleridir. Amatör spor kulüplerimizi destekledikçe Türk sporunun gelecekteki başarısı gelişecektir. Çocuklarımız ve gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişimi, toplumda sağlıklı bir birey olarak yetişmesi için amatör spor kulüplerimiz çok önemli. Gençlerimize mahallesinde sahip çıkanlar bu kulüplerimiz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırımlarına vurgu yapan Hacıcaferoğlu, "Bu yatırımların sonucunu Türk sporu uluslararası arenadaki başarılarla alıyor. Bu sporcuların çıkış noktası da amatör spor kulüplerimizdir. Kulüplerimizi desteklemek; sağlıklı birey, sağlıklı toplum, başarılı sporcular yetiştirme ve spor kültürünü yaşayan bir ülke olma adına çok önemli." ifadelerini kullandı.

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Ali Muhammet Tanrıyaşükür ise yaptığı konuşmada, "Amatör spor kulüplerimiz, sporcu ve sağlıklı birey yetiştirmek için çok büyük bir mücadele veriyor. İmkanlarını çocuklarımız için sarf ediyor, onların iyi birey olabilmeleri adına emek harcıyor. Bakanlığımızın yaptığı katkı, spor kulüplerimizi memnun edecek." şeklinde görüş belirtti.

Tören, spor kulübü temsilcilerine takdim edilen temsili çek ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.