İstanbul'da yaşayan Kemal Muhsin Şahin Avrupa Kickboxing Şampiyonası'nda şampiyon oldu

İstanbul'da ikamet eden Samsun Havzalı sporcu Kemal Muhsin Şahin, Wako Avrupa Kickboxing Şampiyonası'nda 81 kilo K-1 branşında Avrupa şampiyonu oldu.

Türk Milli Takımı'nda yer alan Havzalı sporcu Kemal Muhsin Şahin, Malezya IFMA 2022 Muay Thai (Tayland Boks'u) Dünya Gençler Şampiyonası finalinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden rakibini 29-28 puan ile yenerek 81 kiloda dünya şampiyonu olmuştu. Spor kariyerinde yapmış olduğu başarılara bir yenisini daha ekleyen Şahin, 2023 yılı Wako Avrupa Kickboxing Şampiyonası'nda 81 kg. K-1 branşında Avrupa Kick Boks Şampiyonu olarak Avrupa'da İstiklal Marşı'nı okuttu, Samsun ve Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

Antrenörü ve babası Recep Şahin yaptığı açıklamada, "25 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Wako Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 81 Kg K-1 branşında rakiplerini yenerek şampiyon olan oğlum milli gururumuz Kemal Muhsin Sahin'i tebrik ediyor, bayrağımızı en yüksekte dalgalandırıp İstiklal Marşımızı okuttuğu için alnından öpüyorum. Başta Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, milli takım antrenörleri, sporcular ve süreçle ilgili yaptığım paylaşımların altına güzel dua, temenni ve dileklerde bulunan eş, dost, akraba ve bütün arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN