İstanbul'da Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası, 22 ülkeden yaklaşık 450 itfaiyecinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Yarışmanın ilk gününde, kadın ve erkek itfaiyeciler zorlu parkurlarda atletik yeteneklerini sergiledi. Şampiyona kapsamında, itfaiyeciler motopomp yarışı ve engelli koşuda mücadele edecek. Yarışma 5 Eylül'e kadar sürecek.