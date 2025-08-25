İstanbul'da Uluslararası 9-Top Zeki Bilardo Turnuvası Düzenlenecek

TÜRKİYE bilardo tarihinin en büyük ve en prestijli organizasyonlarından birisi 28-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. Uluslararası 9-Top Zeki Bilardo Turnuvası Ataşehir'de düzenlenecek ve Zeki Bilardo masalarında oynanacak.

30'dan fazla ülkeden 224 elit sporcunun katılımıyla gerçekleşecek bu dev etkinliğe ev sahipliği yapan Zeki Dolma, bu turnuvanın Türkiye'nin uluslararası bilardo vizyonunun güçlü bir göstergesi olacağını söyledi. Zeki Dolma şöyle konuştu: "Sporun birleştirici gücüyle, farklı kıtalardan gelen sporcular İstanbul'da dostluk, kardeşlik ve rekabet ruhunda buluşurken, bu turnuva, bilardonun ötesinde ülkeleri birleştiren bir turnuvaya dönüşüyor. İki kıtayı birleştiren tek şehirde 30 ülkeden 224 elit sporcu yarışacak. Dünya çapında ses getirecek bir organizasyon olacak. Destekleri için Gençlik ve Spor Bakanlığına, Türkiye Bilardo Federasyonuna, 24 Ortadoğu ülkesinin bağlı olduğu Arap Birliği Federasyonuna, Ataşehir Belediyesi ve sponsorlarımıza teşekkür ederiz."