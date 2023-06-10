İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi finali heyecanı yaşandı

İstanbul'da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter karşı karşıya geldi. Maça büyük ilgi gösteren futbolseverler, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda renkli görüntüler oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da maçı izledi. İstanbul finallerinin değişmeyen ismi kaleci Scott Carson yine yedek kulübesinde yer aldı. Yoğun güvenlik önlemleri alınırken, biletler astronomik rakamlara alıcı buldu.

İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşı karşıya geldi.

Maça büyük ilgi gösteren ve takımlarını desteklemek için İstanbul'a gelen İngiliz ve İtalyan futbolseverler, karşılaşmanın başlamasına saatler kala çeşitli ulaşım araçlarıyla Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelmeye başladı.

Stat çevresinde coşkulu bir şekilde takımları lehine tezahüratlar yapan ve renkli görüntüler oluşturan sporseverler, başlama vuruşuna iki saat kala 72 bin kişilik Atatürk Stadı'nın tribünlerindeki yerlerini yavaş yavaş aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da maçı izledi

Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Inter Kulübü Başkanı Steven Zhang, Manchester City Kulübünün sahibi Şeyh Mansur, Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da final mücadelesini tribünden takip etti.

Kupa Yenikapı'dan geldi

Yenikapı'daki festival alanında sergilenen UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, öğle saatlerinde maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na getirildi.

Futbolseverler festival alanındaki kupaya büyük ilgi göstermiş, kupayı yakından görmek ve fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop Şampiyonlar Ligi kupasını platforma yerleştirirdi.

Anitta ve Burna Boy sahne aldı

İstanbul'daki büyük final öncesinde sanatçılar Anitta ve Burna Boy sahne aldı.

Brezilyalı yıldız Anitta ve Nijeryalı şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Burna Boy, tribünleri dolduran futbolseverlere maç öncesinde keyifli anlar yaşattı.

Hakan ve İlkay'a sevgi gösterisi

UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İngiliz ve İtalyan taraftarlar kadar Türk futbolseverler de büyük ilgi gösterdi.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor formasını giymiş çok sayıda taraftar, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Manchester City'nin takım kaptanı İlkay Gündoğan'ı tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

İstanbul finallerinin değişmeyen ismi kaleci Carson

Manchester City'nin yedek kalecisi Scott Carson, 18 yıl aradan sonra yine İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finalinde yedek kulübesindeki yerini aldı.

37 yaşındaki İngiliz file bekçisi, 2004-2005 sezonunda oynanan Milan-Liverpool finalinde de Liverpool'un yedek kalecisi olarak kadroda yer almıştı.

Yoğun güvenlik önlemi

Karşılaşma öncesinde ve sırasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanı sıra taraftarların yoğunlaştığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Stat ve çevresi, havalimanları, toplu taşıma istasyonları ile taraftarların olacağı meydanlar ve kaldıkları otellerin bulunduğu alanlarda 15 bin 850 polis görevlendirildi. Asayiş önlemleri kapsamında, stadın çevresi de emniyet kameralarıyla izlendi.

Biletler astronomik rakamlara alıcı buldu

Avrupa futbolunun en önemli gecesinde, Manchester City ile Inter arasındaki büyük finali izlemek isteyen bazı futbolseverler astronomik rakamlar ödemeyi göze aldı.

Final mücadelesinin biletlerine, maçın başlamasına saatler kala bazı internet sitelerinde 100 bin liranın üzerinde fiyat biçildi.

Tribünlere "mavi"nin tonları hakim oldu

Manchester City taraftarları açık mavi, Inter taraftarları ise koyu mavi formalarıyla tribünleri mavinin tonlarına bürüdü.

Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer aldı.

Ayrıca final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalıştı.